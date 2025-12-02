ضبط مخبأ لداعش واعتقال مروج لحزب البعث في الأنبار

شفق نيوز- الأنبار

أفادت جهات أمنية رسمية، يوم الثلاثاء، بضبط مخبأ لتنظيم داعش، والقاء القبض على مروج لحزب البعث المحظور في محافظة الأنبار.

وذكرت مديرية الاستخبارات العسكرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "تمكن قسم استخبارات وأمن فرقة المشاة السابعة من مداهمة أحد جحور داعش الذي كانوا يستخدمونه قبل تحرير المدن من دنسهم في قضاء القائم بالأنبار، حيث تم ضبط بداخله اعتدة واسلحة متهالكة"، مبينة أنه "تم رفع المواد وتفجيرها موقعياً من قبل كتيبة هندسة الفرقة".

إلى ذلك، ذكرت هيئة الحشد الشعبي في بيان ورد للوكالة، أنه "مكنت مفارز المديرية العامة للمعلومات التابعة لمعاونيه الاستخبارات والمعلومات وبمشاركة استخبارات اللواء 27 المهمات الخاصة في هيئة الحشد الشعبي، من إلقاء القبض على أحد المروجين لحزب البعث المنحل في منطقة الخيرات بقضاء الكرمة شرقي الانبار".

وأضافت أن "ذلك جاء بعد متابعة أمنية واستحصال الموافقات القضائية، حيث تمكنت القوة من إلقاء القبض على أحد المطلوبين المنتمين والمروجين لحزب البعث المحظور ونشر المنشورات التي تهدف إلى اثارة الفتنة بين أفراد المجتمع في محافظة الانبار"، مشيرة إلى أنه "تم تسليم المطلوب للعدالة الى الجهات الأمنية المختصة لغرض اتخاذ اللازم وفق سلطة القانون".

وكان مجلس النواب العراقي قد أقرّ في شهر تموز/يوليو العام 2016 مشروع قانون حظر حزب البعث والكيانات المنحلة والأحزاب والأنشطة العنصرية والإرهابية والتكفيرية.

وحكم الحزب قرابة أربعة عقود من الزمن في العراق تصدى في معظم هذه الفترة لرأس هرم السلطة الرئيس السابق صدام حسين قبل أن تطيح به الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاؤها في حرب الخليج الثالثة في العام 2003.