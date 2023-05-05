ضبط أكثر من 12 مليون حبة مخدرة بعملية خاطفة في بغداد

شفق نيوز/ أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي في بيان، اليوم الجمعة، ضبط أكثر من 12 مليون حبة مخدرة بعملية نوعية خاطفة نفذها في بغداد.

وقال الجهاز في بيان تلاه المتحدث باسمه أرشد الحاكم في مؤتمر صحفي عقده اليوم، إنه "في عملية خاطفة نفذها الجهاز في العاصمة بغداد والتي استندت الى جهد استخباري مكثف ومراقبة ميدانية مستمرة تمكنت مفارزنا من تفكيك إحدى أهم الشبكات للمتاجرة بالحبوب المخدرة"، مبينا أن "العملية نُفذت بتكتيك وتنسيق عالي المستوى وبعد استحصال الموافقات القضائية".

وأضاف أن "قوة من الجهاز تحركت وألقت القبض على أفراد هذه الشبكة واحدا تلو الآخر وبالجرم المشهود بعد أن تم نصب كمائن محكمة لبعضهم واستدراج ومداهمة الآخرين".

وتابع الحاكم بالقول إن، "العملية انتهت بالقبض على ستة متهمين وضبط مخزن للحبوب المخدرة وبداخله أكثر من 12 مليون حبة مخدرة بما يعادل في إحدى مناطق شرقي العاصمة".