ضبط عملية صيد جائر للأسماك وإصابة شاب بإطلاق نار في ديالى وميسان

شفق نيوز- ديالى

أفادت جهات أمنية، يوم الاثنين، بضبط ثلاثة أشخاص يمارسون الصيد بالكهرباء، فضلا عن إصابة شاب بإطلاق نار، بحادثين منفصلين بميسان وديالى.

وذكرت شرطة بيئة محافظة ديالى في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "بناءً على البلاغ الوارد عبر الخدمة الوطنية للبلاغات (911) والمتضمن معلومات عن قيام أشخاص بممارسة الصيد الجائر، توجهت مفرزة من مركز شرطة بيئة ديالى إلى ناحية بني سعد جنوب غربي المحافظة للتحري عن الحدث".

وأضاف البيان، أنه"خلال الوصول إلى موقع البلاغ جرى ضبط ثلاثة أشخاص يمارسون صيد الأسماك باستخدام الكهرباء، وهي وسيلة غير قانونية وتعد من أساليب الصيد الجائر التي تلحق أضراراً جسيمة بالثروة السمكية والبيئة المائية".

وأكد أنه "على الفور تمت عملية إلقاء القبض على المخالفين ومصادرة معدات الصيد غير القانونية، وتم تسليمهم إلى مركز شرطة محمد سكران بموجب وصل استلام أصولي".

إلى ذلك، أفاد مصدر أمني في ميسان، للوكالة، بـ"تعرض شاب في العقد الثاني من عمره لإطلاق نار قرب الحي العسكري شرق مدينة العمارة، ما أسفر عن إصابته بجروح".

وأشار المصدر إلى أن "المؤشرات الأولية تدل على أن الحادث ذو دوافع جنائية نتيجة مشاجرة، فيما ألقت الأجهزة الأمنية القبض على اثنين من المتورطين".