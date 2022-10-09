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ضبط شاحنة بداخلها أعلام سعودية وصور لصدام حسين شرقي بغداد

Category: أمـن

Date: 2022-10-09T11:53:36+0000
ضبط شاحنة بداخلها أعلام سعودية وصور لصدام حسين شرقي بغداد

شفق نيوز/ استولت السلطات الأمنية العراقية، اليوم الأحد، على شاحنة كبيرة بداخلها أعلام سعودية وصور تعود لرئيس النظام السابق صدام حسين شرقي العاصمة بغداد.

وقال مصدر في الشرطة المحلية لوكالة شفق نيوز، إن الأمن ضبط عجلة متروكة نوع تريلة مجهولة العائدية بداخلها أعلام سعودية وصور تعود لـ (صدام حسين) ضمن شارع الانصار في منطقة جميلة شرقي بغداد.

وكان جهاز الأمن الوطني العراقي قد افاد، يوم الأربعاء، بإلقاء القبض على أربعة أشخاصٍ قاموا بتمجيد نظام صدام حسين أثناء احتفالات العيد الوطني في محافظة الأنبار غربي البلاد.

وتنص المادة السابعة من الدستور العراقي الدائم على أنه "يحظر كل كيان أو نهج يتبنى العنصرية أو الارهاب أو التكفير أو التطهير الطائفي أو يحرض أو يمهد أو يمجد أو يروج أو يبرر له، وبخاصة البعث الصدامي في العراق ورموزه وتحت اي مسمى كان، ولا يجوز أن يكون ذلك ضمن التعددية السياسية في العراق".

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