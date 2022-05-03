صور.. وفد عسكري رفيع المستوى في سنجار بعد يوم من الاشتباكات المسلحة

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الثلاثاء، بوصول وفد عسكري رفيع المستوى إلى قضاء سنجار في محافظة نينوى للاطلاع عن كثب على الأوضاع الأمنية هناك.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "رئيس أركان الجيش الفريق أول ركن عبد الأمير يارالله ونائب رئيس قائد العمليات المشتركة الفريق أول الركن عبد الامير الشمري، وصلا على رأس وفد عسكري إلى قضاء سنجار للاطلاع على الوضع الامني، بعد الاشتباكات بين الجيش العراقي وعناصر (اليبشه)".

ويشهد قضاء سنجار في محافظة نينوى عمليات عسكرية بين الجيش العراقي وعناصر "اليبشه" الموالين لحزب العمال الكوردستاني، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من الجانبين.

وتمتنع القوات الموالية لحزب العمال عن تطبيق قرار الجيش العراقي بـ"إخلاء القضاء من القوات المسلحة كافة"، من خلال إبقاء عناصرها في نقاط أمنية بين المدنيين.

وتوصلت بغداد وأربيل في 9 تشرين الأول 2020، إلى اتفاق لتطبيع الأوضاع في سنجار ينص على إدارة القضاء من النواحي الإدارية والأمنية والخدمية بشكل مشترك.

وتوجد حالياً إدارتين محليتين لسنجار، إحداهما تم تعيينها من قبل الحكومة الاتحادية، والثانية هي الحكومة المنتخبة والتي تقوم بتسيير أعمالها من محافظة دهوك. كما شكل حزب العمال الكوردستاني المناهض لأنقرة فصيلاً موالياً له هناك باسم "وحدات حماية سنجار" ويتلقى رواتب من الحكومة العراقية كفصيل تحت مظلة الحشد الشعبي.