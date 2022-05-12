سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

صور.. نجاة قائد في قوات البيشمركة من تفجير شرقي صلاح الدين

Category: أمـن

Date: 2022-05-12T11:18:55+0000
صور.. نجاة قائد في قوات البيشمركة من تفجير شرقي صلاح الدين

شفق نيوز/ افادت المديرية العامة لجهاز مكافحة الإرهاب في محافظة السليمانية، يوم الخميس، بتعرض عجلة أحد قادة قوات البيشمركة لتفجير قرب قضاء طوز خورماتو المتنازع عليه والذي يتبع حالياً لمحافظة صلاح الدين.

وذكرت المديرية في منشور على صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، واطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "عبوة ناسفة انفجرت على عجلة نائب اللواء 134 في البيشمركة، وذلك خلال العملية المشتركة التي انطلقت، اليوم، بمشاركة قوات مكافحة الإرهاب والبيشمركة والقوات العراقية".

وأشارت إلى أن الحادث وقع بين قرية "بلكانه"، وقرية "سالم" ضمن الحدود الواقعة قرب قضاء طوز خورماتو، مبينة أن الحادث لم يسفر عن إصابات أو خسائر بالارواح.

related

مسؤول اتحادي يُعلن نجاح استراتيجيات أمنية مشتركة مع البيشمركة بين محافظتين

Date: 2021-12-10 08:43:07
مسؤول اتحادي يُعلن نجاح استراتيجيات أمنية مشتركة مع البيشمركة بين محافظتين

خلل لم يعالج منذ سنوات.. "فراغات" البيشمركة نقاط استطلاع لداعش بين مدينتين

Date: 2021-04-16 14:57:18
خلل لم يعالج منذ سنوات.. "فراغات" البيشمركة نقاط استطلاع لداعش بين مدينتين

هجوم لداعش يوقع ضحيتين في صفوف البيشمركة بكركوك

Date: 2021-10-30 19:41:53
هجوم لداعش يوقع ضحيتين في صفوف البيشمركة بكركوك

القوات الامنية تباغت داعش ليلا وتوقع قتلى في صفوفه شرقي صلاح الدين

Date: 2020-05-12 07:29:01
القوات الامنية تباغت داعش ليلا وتوقع قتلى في صفوفه شرقي صلاح الدين

البيشمركة: داعش يجمع الاتاوات وشكّل محاكم في مناطق تشهد فراغا امنيا بالعراق

Date: 2020-04-12 12:51:46
البيشمركة: داعش يجمع الاتاوات وشكّل محاكم في مناطق تشهد فراغا امنيا بالعراق

بدءاً من الأسبوع المقبل.. قوات البيشمركة تعود إلى كركوك

Date: 2021-05-21 20:44:43
بدءاً من الأسبوع المقبل.. قوات البيشمركة تعود إلى كركوك

البيشمركة تُطهر طريقاً مفخخاً قرب إقليم كوردستان

Date: 2021-12-17 09:02:52
البيشمركة تُطهر طريقاً مفخخاً قرب إقليم كوردستان

تشكيل فوج جديد للحشد الشعبي من الكورد ليحل محل البيشمركة بكركوك

Date: 2020-12-12 07:07:15
تشكيل فوج جديد للحشد الشعبي من الكورد ليحل محل البيشمركة بكركوك