صور.. نجاة قائد في قوات البيشمركة من تفجير شرقي صلاح الدين

شفق نيوز/ افادت المديرية العامة لجهاز مكافحة الإرهاب في محافظة السليمانية، يوم الخميس، بتعرض عجلة أحد قادة قوات البيشمركة لتفجير قرب قضاء طوز خورماتو المتنازع عليه والذي يتبع حالياً لمحافظة صلاح الدين.

وذكرت المديرية في منشور على صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، واطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "عبوة ناسفة انفجرت على عجلة نائب اللواء 134 في البيشمركة، وذلك خلال العملية المشتركة التي انطلقت، اليوم، بمشاركة قوات مكافحة الإرهاب والبيشمركة والقوات العراقية".

وأشارت إلى أن الحادث وقع بين قرية "بلكانه"، وقرية "سالم" ضمن الحدود الواقعة قرب قضاء طوز خورماتو، مبينة أن الحادث لم يسفر عن إصابات أو خسائر بالارواح.