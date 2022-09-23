صورة .. اعتقال شخص هدد السلم المجتمعي في العراق

شفق نيوز/ أفاد جهاز الأمن الوطني يوم الجمعة بالقاء القبض على شخص نشر مقطعاً يهدد فيه السلم المجتمعي من خلال الإساءة إلى المقدسات الدينية.

وأوضح الجهاز في بيان اليوم، أنه "بعد ظهور أحد الأشخاص في مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي أساء فيه إلى المقدسات الدينية وبما يهدد السلم المجتمعي".

وأضاف البيان أنه "نتيجة لتعاون المواطنين تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني في بغداد من إلقاء القبض عليه وإحالته إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه".

وأكد جهاز الأمن الوطني مواصلة جهوده الحثيثة في رصد وإحباط الحالات التي تهدف إلى تهديد الأمن المجتمعي.

وظهر المتهم في مقاطع فيديو تداولتها صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية وهو يسيء أحد المكونات في البلاد، ويمجّد بالمنشد الديني الشيعي باسم الكربلائي وقصيدته "شيل إسم الصحابة واكتبهم عصابة".