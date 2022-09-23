سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

صورة .. اعتقال شخص هدد السلم المجتمعي في العراق

Category: أمـن

Date: 2022-09-23T09:17:17+0000
صورة .. اعتقال شخص هدد السلم المجتمعي في العراق

شفق نيوز/ أفاد جهاز الأمن الوطني يوم الجمعة بالقاء القبض على شخص نشر مقطعاً يهدد فيه السلم المجتمعي من خلال الإساءة إلى المقدسات الدينية.

وأوضح الجهاز في بيان اليوم، أنه "بعد ظهور أحد الأشخاص في مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي أساء فيه إلى المقدسات الدينية وبما يهدد السلم المجتمعي".

وأضاف البيان أنه "نتيجة لتعاون المواطنين تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني في بغداد من إلقاء القبض عليه وإحالته إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه".

وأكد جهاز الأمن الوطني مواصلة جهوده الحثيثة في رصد وإحباط الحالات التي تهدف إلى تهديد الأمن المجتمعي.

وظهر المتهم في مقاطع فيديو تداولتها صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية وهو يسيء أحد المكونات في البلاد، ويمجّد بالمنشد الديني الشيعي باسم الكربلائي وقصيدته "شيل إسم الصحابة واكتبهم عصابة".

related

وكالة: 14 قتيلا حصيلة تظاهرات السبت في العراق

Date: 2019-10-05 21:00:13
وكالة: 14 قتيلا حصيلة تظاهرات السبت في العراق

استقدام مسؤولين في  وزارة الداخليَّة على خلفيَّة التحقيق بملحق عقد شراء سيارات الميتسوبيشي

Date: 2021-06-27 07:41:08
استقدام مسؤولين في  وزارة الداخليَّة على خلفيَّة التحقيق بملحق عقد شراء سيارات الميتسوبيشي

بحادث هو الثاني من نوعه خلال ايام .. الامن العراقي يعتقل رجلا وامرأة باعا أبنهما

Date: 2021-01-02 11:09:46
بحادث هو الثاني من نوعه خلال ايام .. الامن العراقي يعتقل رجلا وامرأة باعا أبنهما

وفاة ضابط كبير في الداخلية العراقية بمضاعفات كورونا

Date: 2020-11-30 10:59:13
وفاة ضابط كبير في الداخلية العراقية بمضاعفات كورونا

القوات العراقية تقبض على ستة عناصر من داعش بينهم سوريان

Date: 2021-05-20 08:57:19
القوات العراقية تقبض على ستة عناصر من داعش بينهم سوريان

السلطات الامنية العراقية تنهي حالة الانذار

Date: 2019-11-19 14:19:06
السلطات الامنية العراقية تنهي حالة الانذار

النواب الأميركي يوافق على سحب تفويض استخدام القوة بالعراق

Date: 2020-01-30 20:52:06
النواب الأميركي يوافق على سحب تفويض استخدام القوة بالعراق

خفر السواحل الكويتي يدخل المياه الاقليمية العراقية ويصادر زورقا

Date: 2020-09-07 09:09:02
خفر السواحل الكويتي يدخل المياه الاقليمية العراقية ويصادر زورقا