صدور حكم بالإعدام بحق ضابط رفيع في الجيش العراقي السابق

شفق نيوز/ أفاد مصدر مطلع، يوم الثلاثاء، أن محكمة جنايات ذي قار أصدرت حكماً بالإعدام بحق ضابط برتبة فريق ركن في العهد السابق.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن المتهم المحكوم تمت ادانته بتنفيذ أعمال إرهابية وفق إحكام المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب.

وبعد سقوط نظام صدام حسين في العام 2003 على ايدي القوات الامريكية والمتحالفين معها انخرط ضباط كبار في الجيش المنحل في صفوف المجاميع والتنظيمات الإسلامية السنية المتشددة التي ناهضت الوجود الأجنبي وكذلك لم تعترف بشرعية الحكومات المتعاقبة في العراق والسلطات الامنية.

وتقول تقارير صحفية أن عدداً من الضباط الكبار في الجيش العراقي السابق عملوا مع تنظيم القاعدة في بلاد وادي الرافدين، ومع تنظيم داعش، وكانوا ضمن قادة الصف الأول في وضع الخطط، وتنفيذ الهجمات المسلحة.