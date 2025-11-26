إصابة 3 أشخاص في حادثين بكركوك.. وتحرير مختطف في صلاح الدين

شفق نيوز- كركوك/صلاح الدين

سجّلت محافظة كركوك، اليوم الأربعاء، إصابة ثلاثة أشخاص في حادثين مختلفين، مع إلقاء القبض على ثلاثة متهمين تورطوا في حادث الاعتداء على منزل أحد المواطنين في المحافظة، في حين حرّرت القوات الأمنية في محافظة صلاح الدين المجاورة، مختطفاً وتمكّنت من إلقاء القبض على خاطفيه.

وفي التفاصيل، أفاد مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، بإصابة شخصين جرّاء حادث إطلاق نار، مع إصابة آخر بطعن بسكين قرب جسر حزيران جنوب محافظة كركوك.

ووفقاً للمصدر ذاته تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما فتحت القوات الأمنية تحقيقاً لمعرفة ملابسات الحادثين والجهات المتسببة بهما.

على صعيد ذي صلة، أعلنت قيادة شرطة محافظة كركوك، أن مفارزها تمكنت من إلقاء القبض على ثلاثة متهمين تورطوا في حادث الاعتداء على منزل أحد المواطنين في حي الأسرى والمفقودين.

وقالت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "العملية نُفِّذت بإشراف مباشر من قبل قائد شرطة كركوك، لواء الشرطة الحقوقي فتاح محمود ياسين الخفاجي، حيث شاركت فيها مفارز مركز شرطة دوميز وأفواج الطوارئ والفوج التكتيكي، وتم خلالها ضبط السلاح المستخدم في الجريمة".

وأضافت القيادة أنه تم توقيف المتهمين وفق أحكام المادة (430) من قانون العقوبات، على أن تُستكمل الإجراءات القانونية بحقهم قبل إحالتهم إلى المحاكم المختصة لينالوا جزاءهم العادل، مبيّنة أن العملية نُفّذت خلال وقت قياسي لم يتجاوز ساعة واحدة.

وأكدت قيادة الشرطة، وفقاً لبيانها، أنها ستواصل عملياتها لضمان أمن واستقرار المواطنين في جميع مناطق المحافظة.

وفي محافظة صلاح الدين المجاورة، أعلنت قيادة شرطة المحافظة تحرير مختطف وإلقاء القبض على الجناة خلال عملية نوعية دقيقة.

وأوضحت القيادة في بيان لدائرة العلاقات والإعلام ورد وكالة شفق نيوز، أن "إخباراً ورد إلى قسم شرطة الضلوعية عن اختطاف المواطن (م .ع .ك. اللامي) من أهالي محافظة ميسان/العمارة أثناء وجوده في محافظة صلاح الدين قضاء الضلوعية، لغرض شراء مركبة، حيث تمت مساومة ذويه على مبلغ (200 مليون دينار) مقابل إطلاق سراحه".

وباشرت مفارز الشرطة، وفق البيان، "باتخاذ الإجراءات الفورية، بإشراف ومتابعة مباشرة من قائد شرطة محافظة صلاح الدين".

وتضمنت الإجراءات وفق البيان، "تشكيل فريق عمل مختص من مديرية مكافحة الإجرام وقسم شرطة الضلوعية بالاشتراك مع خلية الصقور – استخبارات صلاح الدين لتتبع الهاتف المستخدم في عملية الابتزاز، وتم تحديد مكان الخاطفين ومداهمته وتم تحرير المختطف، والقبض على الخاطفين وهم (ع .غ .ح) و (ع .غ .ح .خ)".

وأشار البيان إلى "تدوين أقوال المتهمين وقرر قاضي التحقيق توقيفهم وفق أحكام المادة 426 من قانون العقوبات".

وجددت قيادة شرطة محافظة صلاح الدين، التزامها بالعمل المهني المتواصل لحماية المواطنين، والتصدي للجريمة بكل حزم، وترسيخ الأمن والاستقرار في جميع مناطق المحافظة.