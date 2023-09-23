إصابة عنصر أمني بهجوم مسلح استهدف دورية وسط البصرة

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بمحافظة البصرة، اليوم السبت، بإصابة عنصر أمني بهجوم مسلح على دوريتهم وسط المحافظة.

وقال المصدر في حديث لوكالة شفق نيوز، إن "قوة امنية كانت تقوم بواجب أمني اعتيادي في منطقة القبلة، وسط مدينة البصرة، مركز المحافظة، تعرضت لوابل من الرصاص على يد ثلاثة أشخاص مسلحين مجهولين يستقلون دراجة نارية، دون معرفة الاسباب".

وأضاف المصدر، أن "الهجوم الذي ردت عليه الدورية الامنية انتهى بإصابة عنصر أمني بجروح بليغة"، لافتا إلى أن "القوات الامنية قامت بمطاردة الجناة بين ازقة شوارع منطقة الحادث وقامت باعتقال أحدهم، فيما تواصل البحث عن الأثنين الآخرين".

وتابع المصدر أنه "لم تعرف لغاية الآن دوافع الهجوم على القوة الأمنية، إلا ان الترجيحات تشير إلى الجناة هم من تجار المخدرات في المدينة".