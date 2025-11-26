إصابة ضابط في ميسان.. الداخلية تتعهد بمواصلة "حربها الحاسمة" ضد المخدرات

شفق نيوز- بغداد

أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الأربعاء، إصابة أحد ضباط مديرية مخدرات ميسان بطلق ناري أثناء توجهه لأداء واجبه في قضاء المجر بالمحافظة جنوبي البلاد.

وأكدت الوزارة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن هذا الاعتداء "الجبان" لن يثنيها عن مواصلة حربها ضد تجار المخدرات، مشددة على أن عملياتها الرادعة ستستمر بزخم أعلى وقوة أشد، وأن كل من يستهدف منتسبيها "سيُلاحق ويُحاسب ولن يفلت من قبضة القانون".

وأضافت الداخلية أنها تُحيّي "بكل فخر واعتزاز" بطولات رجال المديرية العامة لمكافحة المخدرات، معتبرة إياهم "السدّ الأول والدرع الأقوى" في مواجهة أخطر التحديات التي تستهدف شباب العراق.

وتابعت، أن عصابات المخدرات وأوكارها "لن تجد لها ملاذًا في أي جزء من الوطن"، مؤكدة دعمها الكامل لمنتسبي المكافحة".