إصابة ضابط في الجيش العراقي بإطلاق نار جنوبي بغداد

شفق نيوز- بغداد

أفاد مصدر أمني، يوم الخميس، بإصابة ضابط في الجيش العراقي برتبة رائد إثر خلاف عائلي تطوّر إلى إطلاق نار ضمن منطقة البوعيثة في ناحية الدورة جنوبي بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن الخلاف وقع بين الضابط وقريب له- نسيب- على قطعة أرض زراعية تطور إلى استخدام أحد الأطراف سلاحاً خفيفاً نوع مسدس، ما أسفر عن إصابة الضابط أثناء وجوده في الاستراحة.

وأضاف أن المصاب نُقل إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما لاذ مطلق النار بالفرار.