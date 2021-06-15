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إصابة خبير متفجرات بجروح "بليغة" بانفجار ناسفة شمالي صلاح الدين

Category: أمـن

Date: 2021-06-15T12:13:00+0000
إصابة خبير متفجرات بجروح "بليغة" بانفجار ناسفة شمالي صلاح الدين

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في صلاح الدين، يوم الاثنين، بإصابة خبير متفجرات بانفجار عبوة ناسفة أثناء تفكيكها، شمالي المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن خبير المتفجرات أصيب بجروح بليغة وقطعت يده خلال محاولته تفكيك عبوة ناسفة في منطقة الجزيرة قرب جبال مكحول شمالي صلاح الدين.

وبين أن الحادث وقع خلال عمليات تمشيط وملاحقة لمجموعة من عناصر داعش تم رصدها في جبال مكحول من قبل شرطة طوارئ صلاح الدين في اطراف ناحية الزوية شمالي قضاء بيجي قرب تلال مكحول.

يذكر أن تلال مكحول تحوي مفارز متخفية لداعش على الرغم من العمليات الأمنية والضربات الجوية المستمرة.

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