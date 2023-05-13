كركوك .. إصابة امرأتين بانفجار قنبلة واعتقال متهم بخطف واغتصاب الاطفال

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني مسؤول، يوم السبت، بإصابة امرأتين بجروح جراء انفجار قنبلة داخل مزرعة في ناحية "قره هنجير" التابعة لمحافظة كركوك.

ووفقا للمصدر في حديثه لوكالة شفق نيوز، فإن قنبلة يدوية انفجرت قبل ظهر اليوم على امرأتين أثناء عملها داخل مزرعة في قرية تتبع ناحية "قره هنجير".

وأضاف المصدر، أن المرأتين أُصيبتا بجروح تم نقلهما اثر ذلك الى المستشفى لتلقي العلاج.

في غضون ذلك أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع في بيان، أنه استناداً إلى معلومات استخبارية دقيقة وورود شكاوي من أهالي ناحية الملتقى إلى شعبة الفرقة الثامنة التابعة للمديرية وبالتعاون مع استخبارات وقوة من اللواء الحادي والثلاثين تم نصب كمين محكم في منطقة قرية الاوبيتر، أسفر عن إلقاء القبض على متهم يقوم بإستدراج الأطفال واختطافهم واغتصابهم في الناحية المذكورة التابعة إلى محافظة كركوك، مشيرة إلى أنه قد تم تسليمه إلى جهة الطلب أصولياً.