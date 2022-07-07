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شرطة ديالى تعتقل مروجي مخدرات ومصرع مدني بحادث دهس

Category: أمـن

Date: 2022-07-07T09:30:28+0000
شرطة ديالى تعتقل مروجي مخدرات ومصرع مدني بحادث دهس

شفق نيوز/ أفاد مصدران امنيان في ديالى بالقبض على مجموعة من تجار ومتعاطي المخدرات في مناطق متفرقة من المحافظة فيما لقي مدني مصرعه بحادث  دهس غير متعمد.

وقال مصدر في شرطة ديالى لوكالة شفق نيوز؛ أن مفارز مكافحة المخدرات وبناء على معلومات استخبارية شنت حملات دهم وتفتيش في مناطق خانقين والعبارة لملاحقة تجار ومتعاطي المخدرات، وأسفرت العمليات عن اعتقال 5 أشخاص بتهمة حيازة وتعاطي المخدرات.

واضاف ان "المتهمين اقتيدوا الى المراكز الامنية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وتقديمهم للقضاء لينالوا جزائهم العادل".

وفي حادث منفصل لقي رجل ستيني مصرعه بحادث دهس في أطراف قضاء الخالص 15 كم شمال شرق بعقوبة بحسب مصدر امني آخر.

وبين المصدر لوكالة شفق نيوز؛ ان "الرجل لقي مصرعه بعد دهسه بعجلة صغيرة خلال محاولته عبور شارع بغداد كركوك مقابل "حي الزهراء" شمالي قضاء الخالص".

واشار الى نقل الضحية الى الطب العدلي واحتجاز السائق المتسبب بالحادث لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

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