شرطة بغداد توقع بـ18 متحرشاً قرب مدارس البنات

شفق نيوز/ أعلنت وكالة الوزارة لشؤون الشرطة، يوم الاثنين، قيام شرطة بغداد بالقبض على 18 متحرشاً قرب مدارس البنات.

وقالت الوكالة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "مفارز مديريتي الكرخ والرصافة التابعة الى قيادة شرطة بغداد القت القبض على 18 متحرشاً ضمن مقتربات مدارس البنات وتأتي هذه الحملة التي يشرف عليها قائد شرطة بغداد اللواء الركن ماجد فالح نعمة، لاقتياد كل من يثبت قيامه باعتراض طريق الفتيات ومحاولة التحرش بهن أو مضايقتهن".

واشارت الى "اقتياد المتحرشين الى مراكز الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم اصوليا وفق القانون".