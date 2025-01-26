شرطة بابل تعتقل 3 أشخاص ارتكبوا جريمة ثم هربوا إلى الموصل

شفق نيوز/ أعلنت قيادة شرطة بابل، يوم الأحد، القبض على 3 متهمين ارتكبوا جريمة قتل في قضاء القاسم بمدينة الموصل.

وذكرت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "مفارز شعبة مكافحة إجرام قضاء القاسم تمكنت بالاشتراك مع خلية الصقور الاستخبارية من إلقاء القبض على ثلاثة متهمين، أحدهم القاتل الرئيس في جريمة قتل بحق أحد المدنيين في الموصل".

وأضاف البيان، أن "الجريمة وقعت على الشارع العام بالقرب من علوة المواشي بقضاء القاسم في مطلع الشهر الحالي، إثر مشاجرة بين أطراف متعددة".