شاب يقتل شقيقه رمياً بالرصاص جنوبي العراق

شفق نيوز- ذي قار

أفاد مصدر أمني في ذي قار، مساء اليوم الخميس، بمقتل شاب رمياً بالرصاص على يد شقيقه شمال مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وذكر المصدر، لوكالة شفق نيوز، أن "شاباً قتل شقيقه رمياً بالرصاص بمنطقة الزيادات في قضاء الغراف شمال مدينة الناصرية، فيما لاذ الجاني بالفرار إلى جهة مجهولة الهوية".

وأشار المصدر، إلى أن "الأجهزة الأمنية نقلت الجثة للطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها"، مبيناً أن "سبب القتل يعود لخلافات عائلية بين الطرفين".