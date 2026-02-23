سوريا.. مقتل 4 عناصر من الأمن الداخلي بهجوم لـ"داعش" في الرقة

شفق نيوز- دمشق

أفاد مصدر أمني سوري، مساء اليوم الاثنين، بمقتل وإصابة ستة من عناصر الأمن الداخلي بهجوم مسلح لتنظيم "داعش" في مدينة الرقة.

ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن المصدر قوله إن الهجوم استهدف حاجزاً أمنياً في منطقة السباهية غربي مدينة الرقة وأسفر عن مقتل أربعة من عناصر الحاجز، وإصابة اثنين آخرين، فيما تمكنت القوى الأمنية من قتل أحد أفراد الخلية الإرهابية.

وبين أن القوات الأمنية باشرت بتمشيط المنطقة للقضاء على بقية عناصر الخلية الإرهابية.

وأشارت الوكالة السورية إلى أن هذا الهجوم هو على قوى الأمن الداخلي في المنطقة، بعد أن تعرّض الحاجز أمس لاعتداء إرهابي آخر، أسفر عن قتل أحد العناصر الإرهابية المهاجمة، في محاولة لزعزعة الاستقرار.