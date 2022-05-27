سرقة أشهر جوامع ذي قار واللصوص يتركون رسالة للقائمين على المسجد

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة ذي قار، اليوم الجمعة، بتسجيل عدة حوادث أمنية في المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "مخمورا أقدم على الانتحار برمي نفسه من جسر النصر وسط الناصرية إلا ان الأجهزة الأمنية تمكنت من إنقاذه".

وأضاف المصدر، أن "خلافات عائلية حصلت بقضاء الشطرة شمالي محافظة ذي قار، انتهت بإطلاق نار داخل المنزل نتج عنه سقوط جريح واحد بحالة خطرة".

وتابع المصدر، أن "جامع الرسول الاعظم في قضاء الشطرة شمالي المحافظة والذي يعد من أشهر الجوامع في المدينة تعرض لسرقة أجهزة تبريد على يد مجهولين"، لافتا إلى ان "السراق تركوا رسالة تحمل كلمة (شكراً) فقط، للقائمين على المسجد".