أسابيع من الملاحقة.. القبض على متهم نحر شاباً في الديوانية

شفق نيوز- الديوانية

أعلنت قيادة شرطة الديوانية، اليوم الجمعة، عن إلقاء القبض على متهم ارتكب جريمة قتل في المحافظة الشهر الماضي، بعد جهود أمنية مكثفة استمرت عدة أسابيع.

وذكرت القيادة في بيان لوكالة شفق نيوز أن المتهم أقدم على قتل شاب في قضاء السدير بتاريخ السابع من الشهر الماضي، حيث قام بنحر المجني عليه نتيجة خلافات شخصية، ثم فرّ من مكان الحادث محاولاً الإفلات من العدالة.

وأضاف البيان أن قوات أمنية بمختلف صنوفها باشرت تحقيقاتها وتحرياتها منذ الساعات الأولى للجريمة، وتمكنت خلال الأيام الماضية من تحديد مكان تواجد المتهم، الذي كان يعتقد أنه تمكن من الهرب.

وأوضح البيان أن قوة مشتركة من قسم مكافحة الإجرام، وبإسناد فوج "سوات"، نفذت عملية مداهمة أسفرت عن القبض على المتهم فجر اليوم، دون تسجيل أي خروقات أمنية.