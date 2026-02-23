حريق كبير يلتهم معملاً لإنتاج الإسفنج في كركوك.. فيديو

شفق نيوز- كركوك

أفاد مصدر في مديرية الدفاع المدني في كركوك، اليوم الاثنين، باندلاع حريق كبير داخل معمل لتصنيع الإسفنج جنوبي المحافظة.

وقال المصدر، لوكالة وكالة شفق نيوز، إن "حريقاً اندلع داخل أحد معامل الإسفنج جنوبي المحافظة، ما تسبب بتصاعد كثيف لأعمدة الدخان التي شوهدت من مسافات بعيدة، وعلى الفور تم توجيه عدة فرق إطفاء متخصصة إلى موقع الحادث".

وأضاف أن "فرق الدفاع المدني باشرت بعمليات الإخماد مستخدمة عجلات الإطفاء الحوضية وصهاريج المياه، فضلاً عن معدات خاصة للتعامل مع الحرائق الصناعية، نظراً لطبيعة المواد الأولية الداخلة في صناعة الإسفنج والتي تُعد سريعة الاشتعال وتساعد على انتشار النيران بشكل كبير".

وأشار المصدر إلى أن "الجهود تركزت على تطويق الحريق ومنع انتقاله إلى المخازن أو المعامل القريبة، خصوصاً مع وجود مواد قابلة للاحتراق في الموقع"، مبيناً أن "الفرق تمكنت من السيطرة على الجزء الأكبر من النيران، مع الاستمرار بعمليات التبريد والمعالجة لمنع تجدد الاشتعال".

وأوضح أن "المعلومات الأولية لا تشير إلى عدم وقوع خسائر بشرية، فيما اقتصرت الأضرار على الجوانب المادية"، لافتاً إلى أن "أسباب اندلاع الحريق ما تزال غير معروفة حتى الآن، وسيتم فتح تحقيق أصولي بعد انتهاء عمليات الإخماد بشكل كامل لتحديد ملابساته وحجم الخسائر".