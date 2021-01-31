رجل يقتل شقيقتيه في كركوك والعثور على شاب مشنوق في ذي قار

شفق نيوز/ أفاد مصدر في شرطة محافظة كركوك، يوم الأحد، بمقتل شقيقتين على يد شقيقهما رمياً بالرصاص، بسبب خلاف عائلي، فيما عثرت الشرطة على جثة شاب مشنوق في محافظة ذي قار.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن مركز الشرطة في حي "رحيم آوه"، شمال شرقي مدينة كركوك، تلقى بلاغاً عن قيام المدعو "هردي خالد نادر مولود" ويعمل كاسب، بقتل شقيقته برزين خالد نادر مولود (26 عاماً)، ربة بيت وتسكن في منطقة "شوراو" بمدينة كركوك.

وبين أن المجني عليها كانت تزور شقيقها الجاني والذي يسكن في حي "رحيم آوه"، حيث قام بقتلها بإطلاق النار عليها داخل منزله من بندقية كلاشنكوف ولاذ بالفرار إلى جهة مجهولة، مشيراً إلى أن سبب الجريمة هو خلافات عائلية.

وأشار المصدر إلى أن المركز نفسه تلقى لاحقاً إبلاغاً عن قيام المتهم بقتل شقيقته الأخرى افين خالد نادر مولود (19 عاماً)، ربة بيت، مبيناً أنه تم قتلها داخل المنزل في رحيم آوه أيضاً بسبب خلافات عائلية.

وذكر المصدر أن الشرطة قامت بنقل الجثتين إلى دائرة الطب العدلي.

من جانب آخر، أبلغ مصدر أمني في محافظة ذي قار، وكالة شفق نيوز، بالعثور على جثة شاب مشنوق في أحد البساتين القريبة من منزله في قضاء الغراف، مشيراً إلى أن ملابسات الحادث ما زالت مجهولة.