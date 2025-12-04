رجل أنباري ينقذ طفلاً رضيعاً ملقاً على قارعة طريق دولي جنوبي العراق

شفق نيوز- ذي قار

أفاد مصدر أمني، يوم الخميس، ، بالعثور على طفل رضيع ملقى على قارعة الطريق الدولي السريع الرابط بين محافظتي ذي قار والبصرة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "مواطنا من أهالي محافظة الأنبار كان يقود عجلته على الطريق الدولي السريع الرابط بين محافظتي ذي قار والبصرة عثر على طفل يبلغ من العمر 3 أشهر متروكاً على قارعة الطريق".

وبيّن أن الرجل "بادر بإبلاغ إحدى الدوريات الأمنية القريبة، التي قامت بنقل الطفل إلى مستشفى سوق الشيوخ العام لمتابعة حالته الصحية وتقديم الرعاية اللازمة له".

وأضاف المصدر أن "القوات الأمنية فتحت تحقيقاً موسعاً لمعرفة ملابسات الحادث وهوية ذوي الطفل، والجهات التي قد تكون خلفه".