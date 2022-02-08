ذي قار.. هجوم مسلح على مكتب صيرفة ووفاة فتاة بحادثين منفصلين

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني بمحافظة ذي قار، يوم الثلاثاء، بوقوع هجوم مسلح عنيف على مكتب للصيرفة جنوبي المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "مكتب صيرفة في قضاء سوق الشيوخ تعرض إلى هجوم بواسطة رمانة يدوية دخانية، وإطلاق نار عليه بدون وقوع أضرار بشرية باستثناء المادية البسيطة".

وبين المصدر، ان "صاحب الصيرفة تقدم بشكوى ضد شخصين اثنين"، مؤكدا ان "الهجوم على المكتب كان بسبب طلب مبلغ من المال قدره 200 مليون دينار عراقي".

وتابع المصدر، ان "منزل المشتكي تعرض ايضا إلى هجوم بواسطة رمانة يدوية دخانية مما أدى إلى حصول اضرار مادية بواجهة المنزل وتهشم الزجاج الخارجي وصاحب المنزل طلب الشكوى ضد نفس الأشخاص".

وفي حادث منفصل، أفاد مصدر مطلع بوفاة فتاة تبلغ من العمر 16 عاما بناحية البطحاء غربي مدينة الناصرية مركز المحافظة، فضلا عن اصابة شقيقتها وتبلغ من العمر 20 عاما.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان" الفتاتين تعرضتا للغرق في مشروع ماء زراعي قرب المنزل، حيث تم نقل المصابة إلى مستشفى الناصرية التركي وهي فاقدة الوعي، والجثة للطب العدلي".