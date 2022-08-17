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ديالى.. 25 قرية في حوض النار تتحصن بالمظلة الامنية

Category: أمـن

Date: 2022-08-17T11:13:38+0000
ديالى.. 25 قرية في حوض النار تتحصن بالمظلة الامنية

شفق نيوز/ أعلن مسؤول حكومي في ديالى، يوم الاربعاء، إنجاز مشروع "المظلة الأمنية" التي تتضمن  خطة تحصين لمواجهة الهجمات والتعرضات الليلية في قرى شريط الوقف شمال شرق بعقوبة.

وقال مدير ناحية العبارة شاكر مازن التميمي لوكالة شفق نيوز إن "السلطات الأمنية أنجزت مشروع - المظلة الأمنية - في 25 قرية في شريط الوقف على حدود ناحية العبارة مع ناحية ابي صيدا"، مبينا أنه يشمل "نشر كاميرات مراقبة حرارية وتكثيف نقاط المراقبة والمرابطة لرصد تحركات عناصر (داعش)، ومنعها من شن هجمات وتعرضات ليلية بالأسلحة المتوسطة او أسلحة القنص لاستهداف المدنيين أو القوات الأمنية".

وأضاف التميمي أن "الجهات الأمنية أنجزت خطة المراقبة والتحصين والتي شملت أكثر من 25 كم مع استمرار عمليات التحصين وفق مراحل لاحقة".

وتعد ناحية العبارة 15 كم شمال شرق بعقوبة من المناطق الساخنة والتي تشهد هجمات وحوادث أمنية مستمرة طيلة الأعوام الماضية نتيجة طبيعتها الجغرافية الوعرة ومساحتها الشاسعة.

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