ديالى و ذي قار .. إحباط محاولة اختطاف امرأة وأطفالها وانتحار شاب بعد مشاجرة مع والده

شفق نيوز - ديالى / ذي قار

أعلن قائد شرطة محافظة ديالى اللواء الركن محمد كاظم عطية، يوم الثلاثاء، إحباط محاولة اختطاف امرأة وثلاثة من أطفالها في ناحية أبي صيدا، وإلقاء القبض على جميع أفراد العصابة الخاطفين

وأوضح اللواء الركن عطية في بيان اليوم، أنه بعد ورود بلاغ من زوج المخطوفة وعلى الفور، وجّه بتشكيل فريق أمني بإشرافه شخصيًا ضم ضباطًا من قسم شرطة أبي صيدا ومكتب الاستخبارات ومكتب مكافحة الإجرام والشرطة الاتحادية، ومن خلال خطط الامن المناطقي تم اغلاق مناطق الاشتباه بتواجدهم، وتم تنفيذ عمليات بحث وتحري دقيقة لتحديد تحركات العصابة التي حاولت تنفيذ الجريمة.

وأضاف أن، الجهود أسفرت عن الإطاحة بالعصابة المكونة من ثلاثة مجرمين، تبين أن أحدهم هو زوج المخطوفة السابق، وبصحبته اثنان آخران اشتركا معه في تنفيذ الجريمة، مشيرا الى اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم لينالوا جزاءهم العادل وفق أحكام القانون.

وفي السياق افاد مصدر أمني في محافظة ذي قار جنوبي العراق، أن شابا عمره 19 عاماً اقدم على الانتحار شنقا داخل منزله الواقع بشارع السوق في قضاء الدواية شمال شرق المحافظة.

وبين المصدر لوكالة شفق نيوز، أن الشاب انتحر على اثر خلاف ومشاجرة مع والده، حيث وجد مشنوق في صالة الاستقبال الخاصة بالمنزل بواسطة ستائر الشباك، مردفا بالقول إنه تم نقل الجثة للطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها.