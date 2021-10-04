ديالى.. داعش وطريق الموت يحصدان أرواح صياد وسائق "ستوتة"

شفق نيوز / أفاد مصدر أمني، بالعثور على جثة صياد اختطفه داعش بوقت سابق فجر يوم الاثنين، في أطراف ناحية كنعان 18 كم شرق بعقوبة.

وأبلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، أن "قوة من مركز شرطة كنعان ومغاوير ديالى وفوج طوارى ديالى السابع، شرعت بحملة دهم وتفتيش في قرى جنوب كنعان بحثا عن صياد سمك من سكان بغداد اختطفه عناصر داعش في أطراف ناحية كنعان".

وأضاف المصدر، أن "القوة عثرت على جثة الصياد المفقود (صباح حامد مناتي علي الفرطوسي) على قناة (بزل) فاصلة بين ناحيتي بهرز وكنعان، وعليه آثار إطلاق نار في منطقة الرأس، وكذلك حددت رقم سيارته (كيا بريجو) التي أحرقها عناصر داعش بالكامل".

وأشار، إلى أن "الصياد الذي اختطف، ومرافقه هما من سكنة بغداد – منطقة المعامل، وكانا يقومان بصيد السمك في (المبازل) خلف الاذاعة ضمن قاطع الفرقة الأولى لواء مغاوير عمليات ديالى، في منطقة (مريجة الجنوبية)".

إلى ذلك، ذكر المصدر، أن "سائق ستوتة يبلغ من العمر 16 عاماً لقي مصرعه وأصيب مرافقه بجروح بليغة، جراء اصطدامه بمركبة على طريق بغداد – كركوك في أطراف قضاء الخالص 15 كم شمال شرق بعقوبة".

وأضاف المصدر، أن "سيارة اسعاف نقلت الضحية والمصاب إلى مستشفى الخالص، فيما اتخذت السلطات المرورية الإجراءات اللازمة".

ويطلق على طريق بغداد – كركوك، الممتد من الخالص وصولاً إلى نهاية حدود صلاح الدين – كركوك، "طريق الموت" لكثرة حوادثه المميتة والاهمال الذي يعانيه منذ سنوات وغياب عمليات الإعمار اللازمة.