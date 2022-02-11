ديالى تغلق الطريق أمام "بؤر الخطف" عاماً كاملاً

شفق نيوز/ قررت مسؤول حكومي في ديالى، يوم الجمعة، إدامة حظر الصيد في جوانب ساخنة من بحيرة وتلال حمرين شمال شرقي المحافظة لنهاية العام الحالي على خلفية حادثة اختطاف مسؤول في الداخلية مع مرافقيه في شهر كانون أول/ديسمبر الماضي.

وقال مدير ناحية السعدية 60 كم شمال شرق بعقوبة احمد ثامر الزركوشي لوكالة شفق نيوز، إن المحافظة وبتوصيات من إدارة الناحية قررت منع رحلات الصيد والصيادين من الصيد في محيط بحيرة حمرين الساخن الممتد باتجاه نواحي جلولاء وقره تبه وأطراف العظيم بسبب وجود ممرات لتسلل الإرهابيين ووجود خلايا ومفارز لداعش تتربص لتنفيذ عمليات خطف إرهابية جديدة وتكرار حادثة خطف مسؤول جوازات الاعظمية العقيد ياسر الجوراني مع مرافقيه في كانون أول/ ديسمبر الماضي.

واستدرك أن "جوانب بحيرة حمرين المحاذية للسعدية مؤمنة ومهيأة للسياحة ولا وجود لمخاطر تهدد الوافدين والسائحين معتبرا حظر الصيد في "بؤر الخطف" في إشارة إلى جوانب البحيرة الساخنة حماية للمواطنين من غدر عصابات الخطف والقتل الإرهابية".

وأصدرت ديالى الشهر الماضي قراراً بمنع الصيد في المناطق المحيطة والقريبة من بحيرة حمرين لدواع وتحوطات أمنية.

وتحوي أطراف بحيرة حمرين التابعة لناحية السعدية شمال شرقي ديالى بؤر ومفارز متنقلة لداعش لم يتم معالجتها حتى الآن بسبب الفراغات الأمنية والامتدادات الجغرافية الواسعة لمناطق حوض حمرين الساخنة.