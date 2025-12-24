"دون إصابات".. بغداد تصحو على حادثين أمنيين

شفق نيوز- بغداد

أفاد مصدر أمني، يوم الأربعاء، بتسجيل حادثين أمنيين في منطقتين متفرقتين من العاصمة العراقية بغداد.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "قوة أمنية ألقت القبض على مفوضي شرطة اثنين، أحدهما منسوب إلى الرد السريع، والآخر إلى الشرطة الاتحادية، وذلك أثناء تواجدهما في إحدى الاستراحات ضمن منطقة حي الجهاد".

وأضاف أن "المنتسبين كانا بحالة سُكر ويقومان بإطلاق النار في الفضاء، دون تسجيل أي إصابات تُذكر".

وفي حادثة أخرى منفصلة، أشار مصدر أمني آخر، إلى أن "شخصاً مجهول الهوية أقدم على إضرام النار في دراجة نارية تعود لإعلامي يعمل في مؤسسة الإعلام العراقية، بالقرب من منزله ضمن منطقة الأعظمية، ما أسفر عن احتراق الدراجة بالكامل".

وأوضح أن "الأجهزة الأمنية باشرت إجراءات البحث عن الفاعل، وفتحت تحقيقاً لمعرفة ملابسات الحادثة".