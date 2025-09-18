دهس امرأة بالبصرة وملاحقة متهمين في 3 محافظات أخرى

شفق نيوز- بغداد/ البصرة/ الديوانية/ ميسان

شهدت محافظات بغداد والبصرة والديوانية وميسان، يوم الخميس، حوادث أمنية متفرقة بين مصرع امرأة بحادث دهس واعتقال متهمين وفق مواد قانونية متعددة تتعلق بالإرهاب والمخدرات والسرقة وحيازة السلاح غير المرخص.

ففي البصرة أقصى جنوب العراق، قال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز إن "امرأة لقيت مصرعها إثر تعرضها لحادث دهس في منطقة الحيانية / شارع 60 وسط المدينة".

أما في بغداد، فقد أعلنت قيادة عمليات العاصمة "إلقاء القبض على عدد من المتهمين وفق مواد قانونية مختلفة، بينهم اثنان بموجب المادة 4/1 من قانون مكافحة الإرهاب، وآخرون بقضايا سرقة ومخدرات وحيازة سلاح غير مرخص".

وأشارت القيادة في بيان ورد للوكالة إلى أن "هذه الحملة كانت في مناطق (الحسينية، الفضيلية، الخطيب، السلاميات، اللطيفية) بجانبي الكرخ والرصافة".

ومن بغداد إلى ميسان، حيث أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية "القبض على 6 من تجار ومروجي المخدرات في المحافظة والصادرة بحقهم مذكرات قبض وفق أحكام المادتين (28 و32) من قانون المخدرات".

وبحسب بيان للمديرية ورد لوكالة شفق نيوز، فقد "أسفرت العملية عن ضبط كميات من المواد المخدرة بحوزتهم، وكانت معدة للتوزيع والترويج داخل المحافظة، وقد تم تسليمهم أصولياً الى الجهات المختصة".

وختاماً في الديوانية، حيث أعلنت قيادة شرطة المحافظة "القبض على أحد الأشخاص بعد استحصال الموافقات القضائية وبحوزته مادة الزئبق الرصاصي عالية السمية بقنينة تقدر كميتها بنصف كغم، وبعد إجراء التحقيق الأصولي معه، اعترف صراحة بعائديتها له".

وأوضحت قيادة الشرطة في بيان ورد للوكالة أن عملية القبض جاءت بعد "توفر معلومات تفيد بوجود شخص يعمل على الترويج لبيع مادة الزئبق الممنوعة التداول بسبب سميتها العالية وتأثيرها على الصحة والبيئة، حيث يؤدي استنشاقها إلى تلف خلايا الدماغ، وتستخدم لأغراض طبية وعلمية بموافقات خاصة ومحدودة".