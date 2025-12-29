أدت لضحايا.. 7 حوادث مرورية تهز نينوى خلال يوم واحد

شفق نيوز- نينوى

أفاد مصدر أمني في محافظة نينوى، يوم الاثنين، بوفاة شخصين وإصابة 13 آخرين جراء سبعة حوادث مرورية متفرقة شهدتها المحافظة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "حادثي سير منفصلين أسفرا عن وفاة شخص في ناحية الشمال التابعة لقضاء سنجار، وآخر في حي الصديق بالجانب الأيسر من مدينة الموصل".

وأضاف أن "13 شخصاً آخرين أصيبوا بجروح متفاوتة نتيجة حوادث مرورية متعددة وقعت داخل مدينة الموصل وخارجها".

وأشار المصدر، إلى أن "مجموع الحوادث بلغ سبعة، توزعت على مناطق متفرقة من محافظة نينوى"، مبينا أن "جميع المصابين جرى نقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم، فيما فتحت الجهات المختصة تحقيقاً للوقوف على أسباب الحوادث".