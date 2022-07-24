داعش يهاجم "السيد" ويوقع ضحية وجرحى

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في ديالى، الاحد، بمقتل مدني واصابة 6 اخرين بهجوم لداعش في اطراف ناحية السلام شمال شرق بعقوبة.

وابلغ المصدر وكالة شفق نيوز، ان عناصر من داعش تسللت من أطراف قرية التحويلة وهاجمت قرية "السيد" جنوب غرب ناحية السلام 20 كم شمال شرق بعقوبة بأسلحة متوسطة وخفيفة.

واكد ان الهجوم اسفر عن سقوط ضحية واصابة 6 آخرين من سكان القرية بينهم امرأة فيما لاذ المهاجمون بالفرار، مشيرا الى ان قوة امنية توجهت الى مكان الحادث وشنت حملة تفتيش بحثا عن المهاجمين"

وكانت مناطق اطراف ناحية السلام معقلا لتنظيم القاعدة والتنظيمات المسلحة سابقا وشهدت هجمات وحوادث إرهابية كثيرة فيما يعد هذا الهجوم الأول منذ سنوات طويلة.