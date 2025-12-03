خمس ضحايا بينهم ضابط بحوادث مرورية في نينوى وبابل

شفق نيوز- نينوى- بابل

أفاد مصدر أمني في محافظة نينوى، اليوم الأربعاء، بوفاة أربعة أشخاص في حادثين مروريين منفصلين وقعا في قضاء سنجار ومنطقة كوكجلي شرقي الموصل خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن شقيقين فارقا الحياة إثر حادث سير وقع ضمن ناحية سنوني على طريق كرسي في قضاء سنجار شمال غرب الموصل، بعد تعرض مركبتهما لحادث اصطدام تسبب بوفاتهما في الحال.

وأضاف المصدر أن حادث دهس مروري منفصل شهدته منطقة كوكجلي قرب مجمع الشروق السكني أسفر عن وفاة امرأتين، مشيراً إلى أنه تم نقل الجثث إلى المستشفى قبل إحالتها إلى دائرة الطب العدلي لاستكمال الإجراءات القانونية.

وفي محافظة بابل، أفاد مصدر أمني، بمصرع ضابط برتبة نقيب منسوب إلى الجيش نتيجة حادث سير على طريق الحلة السريع أثناء نزوله من الواجب، وتم نقل الجثة إلى الطب العدلي وفق الإجراءات الأصولية.