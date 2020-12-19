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خلال 2020.. مكافحة الارهاب ينفذ أكثر من 253 عملية عسكرية

Category: أمـن

Date: 2020-12-19T16:52:23+0000
خلال 2020.. مكافحة الارهاب ينفذ أكثر من 253 عملية عسكرية

شفق نيوز/ أعلن جهاز مكافحة الإرهاب العراقي، يوم السبت تنفيذ أكثر من 253 عملية عسكرية ضد تنظيم "داعش" خلال العام الحالي. وقال الجهاز في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن "قوات الجهاز والوِحدات التكتيكية للعمليات الخاصة تمكنت من تنفيذ 253 عملية خلال العام الحالي"، مبيناً أن تلك العمليات تمت "بتوجيهاتٍ مُباشرة من القائد العام للقُوات المُسلحة وبإشراف وتخطيط مُباشر من رئيس جهاز مُكافحة الإرهاب الفريق الأول الرُكن عبد الوهاب الساعدي".  

وأوضح أن "القوات الأمنية استطاعت من خلال تلك العمليات من إلقاء القبض على 292 عُنصراً إرهابياً وقتل 206 آخرين"، مشيراً إلى أن "هذه العمليات تمت بإسناد جوي من طيران الجيش العراقي وطيران التحالُف الدولي".

وأضاف، أن "فرق الأمن الرقمي التابعة لجهاز مكافحة الإرهاب نجحت في تعقُب 26280 حسابا للعصابات الإرهابية على منصات التواصل الاجتماعي ومواقع التراسُل الفوري"، لافتاً إلى أن "العمليات التي نفذها جهاز مُكافحة الإرهاب تهدف إلى خلق بيئة آمنة ومُستقرة لحياة شعبنا العراقي عبر مواصلة عمليات تعقُب واستهداف خلايا الإرهاب و منصاته الإلكترونية التي تنشُر الكراهية والتطرف بين أطيافه".

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