خلاف عائلي.. شخص يقتل اثنين من أشقائه وابن أخيه ويجرح 2 في بابل

شفق نيوز/ تمكنت قوة من قسم شرطة الاقضية - مركز شرطة الشهداء، يوم الجمعة، من إلقاء القبض على شخص قتل إثنين من أشقائه وإبن أحدهم وجرح أثنين آخريْن في نزاع نشب بينهما نتيجة لخلاف عائلي ضمن أحد مناطق مدينة الحلة .

وبينت قيادة الشرطة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن عملية القبض على المتهم تمت في أقل من ساعة واحدة بعد إرتكابه الجريمة وضبط السلاح المستخدم فيها والذي حاول القاتل إخفاءه في أحد البساتين القريبة.

وأضاف البيان؛ ان "المتهم تم نقله الى مركز التحقيق المعني لإكمال الإجراءات القانونية وعرضه على السلطة القضائية لينال جزاءه العادل".