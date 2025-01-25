خطة هروب "زهلوله" تنتهي باعتقاله في النجف

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم السبت، بأن استخبارات محافظة واسط تمكنت من اعتقال المتهم الهارب "عباس زهلوله" بعد فراره من قبضة الأجهزة الأمنية قبل أيام بطريقة ماكرة.

وذكر المصدر، لوكالة شفق نيوز، أن عملية إلقاء القبض على زهلوله جرت في محافظة النجف، بعد ملاحقة وتتبع مكثف.

وأضاف المصدر أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم لإكمال أوراقه التحقيقية.

وكان المتهم عباس زهلوله، وهو عنصر أمني من أهالي محافظة واسط، قد هرب من مفرزة أمنية كانت تعيده من محكمة الناصرية إلى مدينة الكوت.

وقد نجح في الهروب بعد أن أعد خطة محكمة تضمنّت دعوة أفراد المفرزة لتناول وجبة غداء في مطعم بمنطقة الزهراء وسط مدينة الكوت، حيث استغل الفرصة للهروب بمساعدة سيارة كانت تنتظره.

يُذكر أن عباس زهلوله كان قد ألقي القبض عليه قبل أكثر من أسبوعين بتهم متعددة أبرزها الابتزاز والاتجار بالبشر، وكونه منتسبًا أمنيًا، تم تسليمه لمفرزة أمنية من دائرته ليخضع لمحاكمة في محكمة قوى الأمن الداخلي بمحافظة ذي قار.

وبعد الهروب، تم احتجاز عناصر المفرزة للتحقيق معهم، فيما أكدت الجهات الأمنية حينها أنها تعمل على تفريغ كاميرات المراقبة في مناطق المدينة لمتابعة تحركات المتهم بعد فراره.