حريق كبير.. إنقاذ 183 سيارة في مرآب حكومي ببغداد

شفق نيوز/ سيطرت فرق الدفاع المدني يوم الاثنين، على حادث حريق كبير اندلع في باصي ركاب فيما أنقذت 183 باصا متوقفا كانت مجاورة لموقع الحادث داخل مرآب الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود التابع إلى وزارة النقل في منطقة شارع فلسطين وسط بغداد.

وذكر بيان للدفاع المدني ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن فرق الدفاع المدني طوقت النيران وعزلت الباصات المحترقة عن ما يجاورها وأنهت الحادث دون تسجيل اصابات بشرية مع تحجيم الاضرار المادية.

وأضاف البيان؛ أن الدفاع المدني طلب فتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية بالاعتماد على تقرير خبير الادلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق بادئ الامر.