أحداث أمنية في 3 محافظات.. انتحار منتسب بالحشد وجريمة قتل غامضة

شفق نيوز – ميسان/ ذي قار/ كركوك

افاد مصدر امني في محافظة ميسان، مساء الخميس، بالعثور على جثتين احداهما تعود لمنتسب في الحشد الشعبي.

وذكر المصدر، لوكالة شفق نيوز، ان " قوة امنية عثرت على جثة داخل منزل لمواطن في الستينات من عمره بمنطقة ابو رمانة وسط مدينة مركز المحافظة، بعد احتراق منزله وعند نقل الجثة للطب العدلي اتضح انها تعرضت الطعن بواسطة سكين، قبل حرق المنزل عليها".

واضاف المصدر، ان "منتسباً في الحشد الشعبي اقدم على الانتحار بواسطة بندقية صيد في منطقة نائية بقضاء سيد أحمد الرفاعي شرقي محافظة ميسان"، لافتا إلى ان "الواقعتين يشوبهما الغموض، حيث تم فتح تحقيق موسع بالحادثين لمعرفة ملابساتهما".

وفي محافظة ذي قار، اندلع شجار مسلح بمجلس عزاء في منطقة الاحرار بقضاء الغراف شمال مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وابلغ مصدر أمني، الوكالة، بأن "الشجار اندلع بسبب خلافات سابقة بين الطرفين وانتهى باصابة احد الحاضرين بجروح، حيث نقل المصاب للمشفى لغرض تلقي العلاج، وملاحقة الجناة الذين هربوا العاصمة بغداد مقر سكنهم".

أما في كركوك، فألقت شرطة كركوك القبض على سائق دهس مواطناً ولاذ بالفرار، وفقاً لما أعلنته قيادة شرطة المحافظة.

وتم إلقاء القبض على سائق العجلة بعد أن أقدم على دهس أحد المواطنين أمام مديرية الجنسية، ولاذ بالفرار من مكان الحادث، وذلك بعد انتشار مقطع فيديو للحادثة على مواقع التواصل الاجتماعي، وفقاً لبيان لقيادة الشرطة ورد وكالة شفق نيوز.

وأشارت القيادة في بيانها، إلى أن مفارز مركز شرطة المقداد وبناءً على توجيه قائد شرطة كركوك اللواء الحقوقي فتاح الخفاجي، شرعت وبالتنسيق مع مديرية المرور، بعمليات البحث والتحري، وبالاعتماد على كاميرات المراقبة في المنطقة.

وأضافت أن الجهود الأمنية أسفرت عن التوصل إلى محل تواجد المتهم وإلقاء القبض عليه خلال ساعات قليلة من وقوع الحادث، حيث تم توقيفه أصولياً وفق أحكام المادة (35) من قانون المرور، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.