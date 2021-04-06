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إحباط مخطط لاغتيال منتسبين بالحشد الشعبي والاجهزة الامنية في كركوك

Category: أمـن

Date: 2021-04-06T09:10:56+0000
إحباط مخطط لاغتيال منتسبين بالحشد الشعبي والاجهزة الامنية في كركوك

شفق نيوز/ أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، يوم الثلاثاء، إحباط مخطط لاغتيال منتسبين في القوات الامنية.

وذكر بيان للاستخبارات الاتحادية ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن المفارز تمكنت من إلقاء القبض على ارهابيين اثنين مطلوبين وفق أحكام المادة (4 ارهاب) بانتمائهم لعصابات داعش الارهابية.

وأضاف البيان أن المتهمين اعترفا من خلال التحقيقات الاولية معها بانتمائها لتلك العصابات الاجرامية عام 2020 عن طريق احد قيادات داعش الارهابية وتم تكليفهما بمراقبة بعض منتسبي الحشد الشعبي والاجهزة الامنية لغرض اغتيالهم وتصفيتهم.

وتابع البيان؛ أن المتهمين اعترفا بقيامهما بكسب وتجنيد الشباب الاحداث داخل مدينة كركوك.

وأشار إلى أنه قد تم تدوين اقوالهما (المتهمين) ابتدائيا وقضائيا بالاعتراف وقرر قاضي التحقيق اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما.

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