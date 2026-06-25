العراق: إحباط محاولة تهريب 34 كغم من المخدرات بواسطة بالون هوائي وتفكيك عصابة للسطو (صور+ فيديو)

شفق نيوز - الانبار/ البصرة

أحبطت مفارز الفوج الثالث في لواء الحدود السادس، محاولة تهريب كمية كبيرة من الحبوب المخدرة بواسطة بالون هوائي في طريبيل على الحدود الدولية غربي محافظة الأنبار.

وقالت وزارة الداخلية العراقية في بيان رسمي، أن العملية جاءت بعد رصد البالون عبر الكاميرات الحرارية وإسقاطه، حيث تبين أنه يحمل 197 ألف حبة مخدرة من نوع كبتاغون، بوزن إجمالي بلغ 34 كغم.

من جانبها أكدت قيادة قوات الحدود استمرارها في تعزيز إجراءات المراقبة والتصدي لمحاولات التهريب بكافة أشكالها، وبما يسهم في حماية أمن البلاد ومنع تسلل آفة المخدرات إلى الداخل.

وفي سياق آخر أعلنت شرطة البصرة عن تفكيك عصابة للسطو المسلح في منطقة الجمعيات بوقت قياسي بعد اقتحام متجر لبيع المواد الغذائية وبعض الاحتياجات الشخصية منها بطاقات تعبئة رصيد الهاتف النقال.

وقالت الشرطة في بيان رسمي، إن قوة مشتركة من شرطة النجدة وقسم مكافحة الإجرام في المحافظة نجحت في إلقاء القبض على أحد أفراد عصابة متورطة بجريمة سطو مسلح في منطقة حي الخليج العربي (الجمعيات)، وذلك خلال خمس ساعات من وقوع الجريمة.

ووفقا للبيان، فإن عملية إلقاء القبض جرت على المتهم الذي كان بحوزته السلاح المستخدم في تنفيذ الجريمة، بعد متابعة وتحريات دقيقة، حيث تم ضبط السلاح واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وإحالته إلى الجهات المختصة.