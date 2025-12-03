إحباط تهريب نحو 20 كغم من المخدرات عبر بالون هوائي على الحدود الدولية غربي العراق

شفق نيوز - الأنبار

أفادت قيادة قوات الحدود، يوم الأربعاء، باحباط محاولة تهريب نحو 20 كغم من المخدرات عبر بالون هوائي على الحدود الدولية في محافظة الأنبار غربي العراق.

وذكرت القيادة في بيان اليوم، أن مفارز الفوج الثالث في لواء الحدود السادس تمكنت من إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من الحبوب المخدرة تزن 18 كغم، كانت محمولة بواسطة بالون هوائي عبر الشريط الحدودي غربي محافظة الأنبار.

وفقا للبيان، فقد قد تم العثور على 98 كيساً بداخلها 1000 حبة مخدرة لكل كيس، حيث جرى ضبط المواد المهربة وفق الأصول القانونية، مشيرا الى تنظيم محضر ضبط أصولي واتخاذ الإجراءات القانونية.

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت، يوم الثلاثاء 25 من شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، تفكيك 1200 شبكة محلية و دولية للاتجار بالمخدرات مع ضبط ومصادرة أكثر من 14 طنا من المواد المخدرة المختلفة خلال ثلاث سنوات من عمر حكومة تصريف الاعمال الحالية.