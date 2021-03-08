جهاز مكافحة الإرهاب يوقع بستة إرهابيين في بغداد والأنبار والسليمانية

شفق نيوز/ أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة، يوم الاثنين، قيام جهاز مكافحة الإرهاب بالقبض على ستة إرهابيين بعمليات نوعية منفصلة في بغداد والأنبار والسليمانية.

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "قوات مكافحة الإرهاب تمكنت من إلقاء القبض على إرهابي في حي اليرموك بالعاصمة بغداد، وإرهابيين أثنين في مُحافظة الأنبار".

وأضاف أن "قوات مكافحة الارهاب تمكنت أيضا من القاء القبض على عُنصرين إرهابيين من المطلوبين لجهاز مُكافحة الإرهاب، بالتنسيق مع أسايش مُحافظة السُليمانية، كما ألقي القبض على عُنصر إرهابي من عصابات داعـش في عملية نوعية في الفلوجة بمحافظة الأنبار، ليصل عدد الإرهابيين الذين تم إلقاء القبض عليهم إلى 6 عناصر".