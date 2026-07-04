جهاز مكافحة الإرهاب يقتل عنصراً في داعش شمالي كركوك

شفق نيوز- كركوك

أفاد مصدر أمني، اليوم السبت، بمقتل أحد عناصر تنظيم داعش خلال عملية أمنية نفذها جهاز مكافحة الإرهاب في أطراف ناحية آلتون كوبري شمالي محافظة كركوك.

وأوضح المصدر، في تصريح لوكالة شفق نيوز، أن قوة من الجهاز اشتبكت مع العنصر الإرهابي أثناء مداهمة موقع كان يتحصن فيه، ما أدى إلى مقتله في الحال، دون تسجيل إصابات أو خسائر في صفوف القوة المنفذة.

وأشار إلى أن هذه العملية تأتي ضمن سلسلة ضربات استباقية ينفذها جهاز مكافحة الإرهاب لملاحقة فلول داعش في المناطق الفاصلة بين كركوك وصلاح الدين، والتي ما تزال تشهد بين الحين والآخر تحركات لخلايا التنظيم.

وأكد المصدر أن القوات الأمنية تواصل عمليات التمشيط والتفتيش في محيط المنطقة، للتأكد من خلوها من أي جيوب إرهابية أخرى، وتعقب أي تحركات مشبوهة قد تشكل تهديداً للأمن والاستقرار.

وتشهد المناطق الممتدة بين محافظتي كركوك وصلاح الدين، ولا سيما محيط آلتون كوبري ووادي الشاي وسلسلة جبال حمرين، نشاطاً متقطعاً لبقايا التنظيم، ما يدفع القطعات العسكرية إلى تنفيذ عمليات تمشيط وملاحقة مستمرة لمنعها من إعادة تنظيم صفوفها.