مكافحة الإرهاب بإقليم كوردستان يعلن مقتل مسؤول ومرافقه في وحدات حماية سنجار

شفق نيوز/ افاد جهاز مكافحة الارهاب في اقليم كوردستان، يوم الخميس، بمقتل واصابة ثلاثة عناصر من وحدات حماية سنجار بينهم مسؤول بقصف جوي تركي استهدفهم قرب قضاء سنجار.

وقال الجهاز في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن طائرة مسيرة تابعة للجيش التركي استهدفت سيارة لمقاتلي وحدات حماية سنجار في منطقة الوردية جنوب قضاء سنجار، ما أدى إلى مقتل مسؤول في الواحدات و مرافق له وإصابة مقاتل آخر.

وفي وقت سابق من اليوم افاد مصدر أمني، بأن طيراناً تركياً مسيراً استهدف عجلة تقل عناصر موالين لحزب العمال الكوردستاني غرب قضاء سنجار.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن طائرة مسيرة تركية استهدفت عجلة نوع (بيك اب نيسان دبل قمارة) كانت تتحرك من قضاء سنجار باتجاه طريق باب شلو (جبل سنجار)، مضيفا أن العجلة تعرضت إلى القصف غرب قرية الوردية.

وبين أن داخل العجلة (3) اشخاص تابعين إلى حزب العمال الكوردستاني pkk - وحدة حماية سنجار (اليبشه).

وأشار المصدر إلى أن أحد هؤلاء الثلاثة قتل على الفور والاثنان الآخران أصيبا بجروح جراء القصف، مؤكدا انه تم إخلائهم من قبل مفرزة تابعة إلى وحدة حماية سنجار.