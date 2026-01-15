جهاز المخابرات يحرر عراقيا اختطف في إيران

شفق نيوز- بغداد

أعلن جهاز المخابرات العراقي، يوم الخميس، عن تحرير مواطن عراقي مختطف في إيران.

وقال الجهاز في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "استناداً إلى معلومات استخبارية دقيقة، تمكّن جهاز المخابرات الوطني وبعملية نوعية خارجية من تحرير المواطن العراقي (حسين طه ياسين) الذي تعرّض للاختطاف من قبل عصابة إجرامية في إيران حاولت إبتزاز ذويه ومطالبتهم بالفدية لإطلاق سراحة".

وأضاف "بعد التنسيق مع السلطات الأمنية في إيران وجهود استثنائية حثيثة وعمليات تعقب وملاحقة ميدانية تم تحديد مكان الإحتجاز ومداهمته وتحرير المختطف وإلقاء القبض على عدد من الخاطفين".