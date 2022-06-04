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سبعة جرحى بينهم عنصران من الشرطة بانفجار في ديالى

Category: أمـن

Date: 2022-06-04T19:38:52+0000
سبعة جرحى بينهم عنصران من الشرطة بانفجار في ديالى

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في محافظة ديالى، يوم السبت، بإصابة سبعة أشخاص بينهم عناصر من قوات الشرطة المحلية كحصيلة أولية بانفجار عبوة ناسفة في أطراف قضاء بعقوبة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "عبوة ناسفة انفجرت على مركبة تقل أُسرة في قرية (دورة) الواقعة بين قضاء بعقوبة وناحية العبارة".

وأضاف أن "الانفجار خلف سبعة مصابين خمسة من أسرة واحدة كحصيلة أولية فيما هرعت قوة من الشرطة إلى مكان الحادث".

الى ذلك أكد المصدر "تعرض قوات الشرطة لنيران قناصين وان الاشتباكات ما زالت قائمة"، مشيرا إلى اصابة عنصرين من الشرطة.

وتتعرض العبارة ١٥ كم شمال شرق بعقوبة لهجمات وحوادث بسبب وجود بؤر لتنظيم داعش في القرى والبساتين.

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