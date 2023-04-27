جرحى احدهم حالته "خطيرة" بإطلاق نار شرقي بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر في الشرطة العراقية، يوم الخميس، بإصابة أربعة أشخاص جراء إطلاق نار استهدف عجلة مدنية إثر خلافات عشائرية شرقي العاصمة بغداد.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن مسلحين فتحوا نيران اسلحتهم صوب عجلة نوع (بيك آب) ضمن منطقة "الاورفلي" شرقي بغداد مما اسفر عن اصابة صاحب العجلة بجروح "خطيرة".

وبيّن أنه اثناء الرمي العشوائي على العجلة تمت اصابة 3 اشخاص متستطرقين صادف مرورهم لحظة وقوع الحادث.

وأشار المصدر إلى أن المسلحين لاذوا بالفرار إلى جهة مجهولة.

ووفقا للمعلومات فإن الحادث يعود لخلافات عشائرية بين اولاد عم فيما بينهم.