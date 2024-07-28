تأكيداً لشفق نيوز.. إلغاء قيادة عمليات محور الشمال "حشد التركمان" ودمجها بأخرى (وثيقة)

شفق نيوز/ أكدت هيئة الحشد الشعبي، يوم الأحد، إلغاء قيادة عمليات محور الشمال "حشد التركمان" ودمجها بقيادة عمليات كركوك وشرق دجلة.

وتضمنت وثيقة صادرة من هيئة الحشد بتاريخ اليوم وموقعة من قبل رئيس الهيئة فالح الفياض، اطلعت عليها وكالة شفق نيوز "دمج قيادة عمليات محور الشمال مع قيادة عمليات كركوك وشرق دجلة، وتشكيل قيادة محور الشمال وشرق دجلة وترتبط بها تشكيلات القيادتين أعلاه كافة".

ووفقاً للوثيقة "يُكلف حميد إبراهيم عبد الرضا السهلاني قائداً لعمليات محور الشمال وشرق دجلة، وتكليف يلماز شهباز عباس إبراهيم نائباً لقائد عمليات محور الشمال وشرق دجلة".

وكان مصدر أمني في الحشد الشعبي قد أبلغ وكالة شفق نيوز، أمس الأول الجمعة، بأن "قراراً صدر من رئاستيّ هئية الحشد الشعبي والأركان بإلغاء قيادة عمليات محور الشمال (قوة التركمان) التي كان يرأسها أبو رضا النجار والتي تنتشر تشكيلاتها وألويتها في محافظتيّ صلاح الدين وكركوك".

وأضاف المصدر أن "القرار صدر من رئاسة هيئة الحشد من دون تحديد الأسباب الموجبة لإلغاء قيادة العمليات".

وتشكلت قوة الحشد التركماني "محور الشمال" بالتزامن مع قرار تشكيل هئية الحشد الشعبي عندما احتل عناصر تنظيم داعش الإرهابي العديد من المحافظات وسيطروا عليها.

وتتولى قوة الحشد التركماني حماية المناطق التركمانية في صلاح الدين وكركوك وشاركت في العديد من معارك تحرير المناطق من سيطرة تنظيم داعش في صلاح الدين وكركوك ونينوى.