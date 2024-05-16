تفكيك عصابة لتزييف الذهب بعد مطاردة لأفرادها من بغداد الى صلاح الدين

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الخميس، بتفكيك عصابة مكونة من ثلاثة أشخاص، يقومون بتزييف الذهب وعمليات نصب واحتيال على المواطنين في بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "شرطة بغداد الرصافة، تمكنت من إلقاء القبض على ثلاثة متهمين بتزييف الذهب والنصب والاحتيال على المواطنين وجرائم وفق المادة (456) من قانون العقوبات".

ولفت المصدر إلى أن "عملية إلقاء القبض تمت بعد مطاردتهم الى مدينة الدجيل في محافظة صلاح الدين، وضبط العجلة المستخدمة في عملياتهم".